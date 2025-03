Com atraso por conta das chuvas, Carnaval infantil no Passeio Público é mantido

Programação infatil de Carnaval no Passeio Público segue mantida, apesar da chuva / Crédito: FÁBIO LIMA

Tradição no Carnaval de Fortaleza, a chuva não deu trégua para os pequenos foliões que optaram por curtir a programação na Capital. Apesar do atraso, a programação infantil no Passeio Público, marcada para iniciar às 9h desta terça-feira, 4, no Centro, segue mantida. Equipe da Rádio O POVO CBN esteve no local e conferiu a passagem de som da banda Charanga do Tio Marcão Lindão, que deve abrir as festividades infantis no local. Mesmo com chuva, os foliões que já chegaram no local se divertem fantasiados, aguardando o início do batuque.

A programação conta ainda com a atração da banda Cantakids, inicialmente marcada para começar às 10h40min, mas que deve se apresentar logo na sequência. A concentração acontece no centro da praça, e as bandas aguardam a chegada dos demais foliões para começar os festejos. Carnaval de Fortaleza deve terminar com chuvas em diversos polos; confira a previsão para hoje Entre as 7h dessa segunda-feira, 3 e às 7h desta terça-feira, 4, Fortaleza registrou um acumulado de 108,4mm de chuvas. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com o órgão, a previsão do tempo continua indicando condição de chuva em todas as macrorregiões do Ceará entre terça-feira, 4, e quinta-feira, 5. Conforme a Funceme, a previsão é de que o tempo chuvoso se mantenha ao longo do dia, com céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte em alguns momentos do dia tanto para a Capital, quanto para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os maiores acumulados de chuva estão previstos para a faixa litorânea e noroeste do Estado, abrangendo as macrorregiões da Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e o norte do Sertão Central e Inhamuns. As chuvas devem se concentrar entre a manhã e à noite, com intensidade variando de fraca a moderada, podendo ser forte em alguns momentos. No final da tarde e início da noite, áreas de instabilidade formadas nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba devem avançar para o sul da região Jaguaribana e o norte do Cariri, provocando chuvas também com intensidade de fraca a moderada.

Confira a programação completa e gratuita desta terça-feira, 4, em Fortaleza: Passeio Público

9h - Charanga do Tio Marcão Lindão (Infantil)

10h40 - Cantakids (Infantil)

Benfica (Praça João Gentil) 13h - Na Quebrada do Coco

14h30 - Calé Alencar e Banda

16h - Bloco Chico Chico da Matilde

16h30 - Pingo de Fortaleza e Banda Prata 950 Mercado dos Pinhões 15h30 - Alan Morais e os Doidos da Asa

17h - Banda da Nega

18h30 - Italo Cortez

20h - Mojubaxé Avenida Domingos Olímpio

15h50 - Escola de Samba Pavão Misterioso

16h25 - Afoxé Obatalá

17h - Afoxé Obá Sá Rewá

17h35 - Afoxé Acabaca

18h10 - Afoxé Oxum Odolá

18h45 - Afoxé Omorisá Odé

19h20 - Afoxé Ogum Alakayê

19h55 - Escola de Samba Barão Folia

20h35 - Escola de Samba Corte no Samba

21h15 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

21h55 - Escola de Samba Tradição da Bela Vista

22h35 - Escola de Samba Império Ideal

23h15 - Escola de Samba Sambamor

00h05 - Escola de Samba Girassol Parque Rachel de Queiroz 16h30 - Tia Samila e sua Turma

17h50 - Alê Eloi e as Alencarinas

19h10 - Banda Frevilhando Aterrinho da Praia de Iracema 17h - Larissa Leite

19h - Di Ferreira - Bloquinho Di Boa

20h - Gaby Amarantos

22h - Margareth Menezes Mocinha