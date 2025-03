Paracuru amanhece sob chuvas fortes no último dia de Carnaval

Registros de moradores apontaram fortes trovoadas durante a noite. As imagens de clarões no céu intercalaram com as da festa, nas redes sociais.

Chuva mistura-se com mela-mela e cria piscinas brancas

Tradicional no carnaval de Paracuru, o mela-mela deixou vestígios na Praça da Matriz da cidade. Com as chuvas, os resquícios de farinha, maizena, sprays e demais produtos misturaram-se com a água criando poças brancas no chão do ponto turístico da cidade.

No dia anterior, O POVO registrou que a brincadeira reuniu diferentes gerações. Houve quem já frequentava a festa desde a infância e quem foi para o Mela-Mela pela primeira vez.



Assim, pelo fim da tarde, o chão da Matriz já estava branco e acabou tomado pela chuva mais tarde.