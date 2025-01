Em três dias, Barra do Ceará registra dois homicídios e um achado de cadáver

Imagem de apoio ilustrativo. Ocorrências tiveram apoio de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) / Crédito: Samuel Setubal

Em menos de três dias, dois homicídios foram registrados e um corpo sem cabeça foi encontrado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Os casos foram registrados entre quarta-feira, 29, e sexta-feira, 31, se somam a outros três registrados neste mês de janeiro no Grande Pirambu. Conforme levantamento do O POVO, a região, que contempla os bairros Pirambu, Cristo Redentor, Colônia, Carlito Pamplona e Barra do Ceará, contabilizou pelo menos seis ocorrências de mortes em um mês.

O caso mais recente foi registrado na manhã desta sexta-feira, 31, onde um corpo sem cabeça foi encontrado com sinais de violência no paredão da Vila do Mar, na Barra do Ceará.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense foram acionadas para o caso. Na quinta-feira, 30, um colombiano foi morto a tiros em via pública. O POVO apurou que a vítima foi identificada como Didier Escandar Gomez Barrientos, de 34 anos. Conforme apuração do O POVO, o estrangeiro faria parte de uma rede de agiotagem e estava em processo de expulsão do território nacional pela Polícia Federal, desde novembro passado, em virtude da existência de uma sentença penal condenatória.

No dia anterior, na quarta-feira, 29, um homem foi morto a tiros na faixa de areia do calçadão da Vila do Mar, próximo ao espigão do L, no bairro Cristo Redentor. A vítima não foi identificada formalmente pela SSPDS. Homicídio contra PM e dois corpos em praia no Grande Pirambu Os outros casos de mortes violentas no Grande Pirambu estão relacionados a um homicídio contra um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Francisco Ricardo Silveira, 51 anos, morto por 22 disparos de arma de fogo. Ele teve uma faca cravada na nuca. O crime aconteceu no dia 15 de janeiro e duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. Ao longo do mês, uma cabeça humana chegou a ser encontrada na faixa de areia da Praia da Leste-Oeste, no dia 7 de janeiro. O restante do corpo ainda não foi encontrado. A vítima também não foi identificada.

Quinze dias depois, no dia 22 de janeiro, um corpo foi encontrado boiando na mesma região. A vítima, ainda não identificada, era do sexo masculino. O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado para resguardar a área e prestar apoio às demais autoridades. Como O POVO mostrou em julho passado, as praias do Grande Pirambu têm sido usadas com frequência por criminosos para a desova de corpos. Entre janeiro e julho de 2024, foram, pelo menos, cinco cadáveres encontrados pelas Forças de Segurança do Estado nas praias do Pirambu e da Leste-Oeste. Fortaleza teve aumento de 13% em homicídios em 2024 Fortaleza terminou o ano de 2024 com 834 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que contabiliza a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os dados são do painel de estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), consolidados nesta sexta-feira, 31.