Perdeu o celular no bloquinho? Saiba o que fazer para evitar golpes

Se por um lado a alegria das festividades carnavalescas ajuda os foliões a relaxarem das demandas rotineiras, o extravio de itens pessoais pode se tornar uma dor de cabeça bem mais burocrática que a cura de uma ressaca. Nessas horas, as facilidades proporcionadas pelos eletrônicos podem se mostrar um terreno fértil para os criminosos, cada vez mais adaptados para invadir os aparelhos.

Para evitar golpes financeiros e vazamento de informações pessoais, os usuários devem tomar precauções e atitudes rápidas. Confira algumas dicas do que fazer em caso de perdas de celulares.

Leia mais | Folia em segurança: Como evitar furtos e roubos durante o Carnaval Registre um Boletim de Ocorrência (BO) O primeiro passo a ser feito em caso de perda, furto ou roubo de celular é o registro de um Boletim de Ocorrência (BO). A notificação pode ser feita online, por meio do Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE), ou na Delegacia, preferencialmente a mais próxima do local do extravio. O cadastro solicitará o modelo do aparelho telefônico, a cor, e o número de International Mobile Equipment Identity (Imei). O Imei será usado para rastreio e bloqueio do celular. Vale ressaltar que celulares que utilizam mais de um SIM Card possuem um Imei para cada chip, sendo necessário verificar cada um dos Imeis.

A criação do BO servirá para garantir que, em caso de utilização indevida de aplicativos bancários ou acessos irregulares em redes sociais, o usuário consiga provar que o aparelho não estava sendo utilizado por ele no momento das ações. Cadastro na plataforma Meu Celular O Governo do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria da Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (COTIC/SSPDS), desenvolveu uma plataforma para auxiliar as Forças de Segurança do Estado na recuperação de aparelhos celulares roubados, furtados e perdidos: o aplicativo Meu Celular. O cadastro no aplicativo pode ser feito a qualquer momento. Em caso de perda, roubo ou furto, o usuário pode criar um pré-alerta. Para isso, basta acessar o endereço da plataforma e protocolar a ocorrência, clicando em um alerta que sinaliza a restrição. O alerta fica pré-ativado, inicialmente, por 72 horas, simbolizado pela cor laranja.

Após a criação do BO, o documento deve ser anexado na plataforma para que o alerta seja convertido para a cor vermelha e emitido à Polícia, permanecendo assim até que seja recuperado pelas Forças de Segurança. Lançado em abril de 2024, o programa Meu Celular já havia recuperado 6.112 aparelhos em todo o Estado, até o início de fevereiro de 2025. Como consultar e bloquear o número do Imei? O número do Imei pode ser encontrado na caixa do celular; em um adesivo que fica por trás da bateria; ou discando *#06# no celular e apertando a tecla para ligar.

O bloqueio do Imei deve ser realizado junto à operadora, impedindo que o dispositivo tenha acesso às redes. Mesmo após o bloqueio, o celular ainda poderá acessar a internet via wi-fi, assim como transferir dados via Bluetooth, porém, não estará mais habilitado a realizar ligações ou acessar redes de dados das operadoras. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibiliza uma plataforma para consultar, por meio do número do Imei, se há algum registro de impedimento no aparelho que você possui ou que pretende comprar. Para consultar o seu IMEI, clique aqui. Bloqueie o chip e recupere seu número Outra etapa importante é o bloqueio do chip do celular, que também deve ser feito junto à operadora, assim como o Imei. Esse passo é fundamental para evitar que o dispositivo seja instalado em outro celular, impedindo que os criminosos consigam acessar códigos de verificação em duas etapas ou realizem logins em outros aplicativos, como o WhatsApp, para aplicação de golpes.