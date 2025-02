Operação cumpre 173 mandatos de prisão contra membros da GDE

MEGAOPERAÇÃO foi deflagrada nessa segunda-feira, 24, no Ceará e em mais três estados / Crédito: FABIO LIMA

Um total de 173 membros da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) foram alvos de mandatos de prisão com o auxílio de tecnologia de reconhecimento facial por meio de Inteligência Artificial (IA), no Ceará e nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Capturas aconteceram durante a operação "Heresia", deflagrada nesta segunda-feira, 24, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco).

Do total de mandatos de prisão, 74 foram cumpridos em unidades prisionais no Ceará contra suspeitos já presos mas que tiveram o mandato renovado. Outros 99 foram cumpridos contra suspeitos que estavam foragidos. Um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Ao todo, 353 suspeitos foram identificados por meio da tecnologia de reconhecimento facial. Os alvos possuem antecedentes criminais relacionados a roubo, homicídio e tráfico de drogas. Segundo o delegado da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e integrante da Ficco-CE, Paulo Renato de Almeida, os membros da facção foram localizados após investigações de campo, o que possibilitou, posteriormente, a aplicação da tecnologia de reconhecimento facial, que não utiliza sistemas de videomonitoramento para identificar os alvos. “A partir do momento que nós tivemos acesso a fotografias de pessoas que poderiam fazer parte da organização criminosa, foi utilizado um software que é disponibilizado tanto para Ficco como para as polícias de secretária da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração Penitenciária também”, explica o delegado.