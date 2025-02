Mais de 80 cidades cearenses têm chuvas; Acopiara apresenta maior registro

Acopiara , no interior do Estado, apresentou o maior índice, com 74 milímetros (mm) e a terceira posição, com 56 mm, nos postos Ebron e no homônimo, respectivamente. De acordo com os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os demais municípios com ocorrências foram Beberibe (70 mm), Saboeiro (51 mm), Cariús (47 mm) e Milagres (40.2 mm).

Ceará tem 82 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de quarta-feira, 26, às 7 horas desta quinta-feira, 27. As precipitações concentraram-se principalmente nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Cariri e Maciço de Baturité.

Ressalta-se, ainda, que o aumento da nebulosidade e a ocorrência pluviométrica devem favorecer temperaturas agradáveis no centro-norte do Estado.

Diante do cenário de tempo instável, espera-se céu variando de nublado a parcialmente nublado, com eventos de chuvas em todas as macrorregiões do Ceará, sendo as mais expressivas para o centro-norte.

A manhã desta quinta-feira, 27, há previsão de céu nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea e Jaguariabana. No Sertão Central e Inhamuns é esperado pluviosidade isolada.

A madrugada desta sexta-feira, 28, pode ser de céu parcialmente nublado a nublado com chuva em todas as macrorregiões do Ceará, sendo o volume mais expressivo para o centro-norte do Estado.

Pela faixa noturna, céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas macrorregiões do Estado, com precipitação no Litoral Norte, Ibiapaba, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Já pela tarde, existe possibilidade de céu nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns e faixa litorânea.

A manhã há potencial para céu nublado com chuva no centro-norte.

Já à tarde pode apresentar nebulosidade com precipitação em todas as localidades, sendo de forma isolada no sul do território.

Durante à noite, o céu pode estar parcialmente nublado a parcialmente nublado em todas as áreas com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Previsão do tempo para sábado, 1°

A madrugada do primeiro dia do mês de março de 2025 no Ceará pode indicar um céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo chuvas isoladas na região do Cariri e Ibiapaba.

A manhã potencializa-se um céu variando a nebulosidade com precipitação no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jagaribana e Maciço de Baturité.

No período vespertino, pode ser apresentar a mesma instabilidade nas nuvens com chuva no centro-norte do Estado.

Na faixa noturna há chance da nebulosidade variar com precipitação isolada na Ibiapaba e Litoral Norte

10 maiores chuvas por posto nesta quinta-feira

Acopiara (Posto: EBRON): 74 mm

Beberibe (Posto: BEBERIBE): 70 mm

Acopiara (Posto: ACOPIARA): 56 mm

Saboeiro (Posto: FLAMENGO): 51 mm

Cariús (Posto: ANGICO): 47 mm

Milagres (Posto: SERRA BRAVA): 40.2 mm

Várzea Alegre (Posto: CANINDEZINHO): 39 mm

Iguatu (Posto: ACUDE DO GOVERNO): 38 mm

Barro (Posto: BREJINHO): 35.6 mm

Quixelô (Posto: QUIXELO): 35 mm