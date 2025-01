Prognóstico Funceme 2025: Ceará tem 45% de chances de chuvas dentro da média entre fevereiro e abril

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Ceará tem 45% de chances de chuvas dentro da média entre fevereiro e abril. Prognóstico da Funceme, divulgado nesta quarta-feira, 22, indica ainda 35% de probabilidade de chuvas abaixo e de 20% acima da média normal para o período.

De acordo com a Funceme, os modelos climáticos apontam que o noroeste do Ceará apresenta uma expectativa de precipitação acima da média (anomalias positivas), enquanto o sudeste do estado apresenta uma tendência de precipitação abaixo da média (anomalias negativas).