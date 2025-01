Funceme divulga prognóstico das chuvas para fevereiro, março e abril no Ceará

No ultimo ano [2024], o Ceará teve a melhor quadra chuvosa dos últimos 15 anos / Crédito: FÁBIO LIMA

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) fará a divulgação do prognóstico de chuvas para o trimestre de fevereiro a abril de 2025, nessa quarta-feira, 22. Os meses fazem parte da quadra chuvosa no Estado, que se concentram oficialmente de fevereiro a maio. A apresentação será realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Segundo já adiantou Funceme, a tendência de chuvas para a Capital e Região Metropolitana em 2025 é de chuvas normais a acima da média.