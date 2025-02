Ceará recebe novo alerta de chuvas intensas para 74 municípios; confira a previsão

Na quarta-feira, 26, deve haver uma diminuição dos acumulados de chuva em relação aos dias anteriores. Os maiores acumulados devem se concentrar no centro-norte do Estado. No sul do Estado, nas regiões do Cariri, sul da Jaguaribana e sul do Sertão Central e Inhamuns, a tendência de chuvas é menor.

Entre segunda-feira, 24, e terça-feira, 25, a previsão indica o predomínio de céu nublado a parcialmente nublado, com a ocorrência de precipitações em todas as macrorregiões do Ceará.

À noite, a tendência é de diminuição das precipitações no centro e noroeste do Ceará, além de chuvas no leste e centro sul do Estado, como nas regiões do Cariri, Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.

Durante a tarde, as chuvas devem se concentrar no interior, principalmente nas macrorregiões localizadas no noroeste e centro do estado, nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte, e devem apresentar intensidade moderada a forte em alguns momentos. Há ainda a possibilidade de chuvas isoladas nas demais regiões.

Nesta segunda-feira, 24, a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todo o Ceará. Em caso de chuvas, a expectativa é que a intensidade varie de fraca a moderada no período da manhã, nas macrorregiões do litoral e áreas próximas, e também no centro-sul do Estado, principalmente no Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Na terça-feira, 25, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado na maior parte do tempo, com chuva em todas as macrorregiões. As precipitações são esperadas nos períodos da madrugada e da manhã, na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e na parte norte do Cariri.

À tarde, as chuvas devem se concentrar no interior, no noroeste e no centro do Estado, nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte. Durante a noite, a previsão indica uma redução das chuvas, com maior estabilidade atmosférica em todo o Ceará. De maneira geral, as chuvas devem variar de intensidade fraca a moderada. Em áreas como o litoral, centro e noroeste do Ceará, as precipitações podem atingir intensidade forte em alguns momentos do dia.

Na quarta-feira, 26, as chuvas devem atingir principalmente o centro-norte do Estado, na faixa litorânea, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana. Nas demais áreas, a previsão indica poucas chuvas em relação aos dias anteriores.