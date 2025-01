Obra da Heráclito Graça não deve resolver alagamentos em caso de grandes chuvas, diz secretário

A obra foi iniciada na gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT) e deveria ter sido finalizada no fim de 2024, mas teve a entrega adiada e ficou a cargo da gestão Evandro Leitão (PT), iniciada em janeiro. Daher explanou a situação em entrevista concedida à Rádio O POVO CBN, nesta semana.

O secretário da Infraestrutura de Fortaleza, André Daher , afirmou que a obra em curso na Avenida Heráclito Graça , no Centro, não deve acabar com os alagamentos em casos de chuvas mais intensas .

"A obra atenderá pequenas e medias precipitações , mas tem um gargalo que é o riacho Pajeú, por onde o reservatório acumula e o riacho escoa até o mar, próximo do Marina Park. Essa desobstrução do canal é indispensável para que funcione", explicou.

E complementou: "Na obra do reservatório é feita uma acumulação já na captação. Antes do reservatório, até as pequenas precipitações causavam um transtorno imenso na região. Agora, nas pequenas e médias (chuvas), resolverá o problema. Mas nas chuvas mais intensas, aquelas com muita água em pouco tempo, enfrentaremos o problema de rapidamente encher os reservatórios e a água transbordar para as laterais".

O secretário destacou que embora o problema persista, a intensidade pode ser menor. "Infelizmente, é uma obra que traz seus transtornos à população e ao comércio, mas nas grandes precipitações enfrentaremos os mesmos problemas, não tão intensos porque fica uma acumulação no subsolo, mas continuaremos tendo esses transtornos nas grandes chuvas", confirmou.