Paracuru: Corpo de Bombeiros resgata boi que estava preso em reservatório de água

Um boi foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) no município de Paracuru, a pouco mais de 90 km de Fortaleza. O animal foi retirado de um reservatório de água pelos bombeiros militares na última quarta-feira, 15.

O animal foi salvo sem ferimentos. Para a retirada do boi do reservatório, os bombeiros utilizaram um sistema multiplicador de força que o suspendeu do local confinado em que se encontrava, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).