Litoral do Ceará pode ter chuva fraca na noite desta terça, 31; veja previsão do tempo

Há possibilidade de chuva isolada, passageira e de baixa intensidade no litoral cearense e na Ibiapaba na noite desta terça-feira, 31, véspera de Ano Novo. Durante o dia, cenário é de estabilidade no Estado, conforme boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na Região Metropolitana de Fortaleza, as temperaturas máximas deverão chegar a 32 °C, enquanto as mínimas poderão alcançar 24 °C. Em municípios da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns, as máximas poderão atingir 39 °C. No resto do Estado, a temperatura poderá variar entre 33 °C e 37 °C.