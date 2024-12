IJF recebe primeira remessa dos R$690 mil em insumos hospitalares do Governo do Ceará

Estado deve fornecer 216.477 itens para o IJF / Crédito: Thamires Oliveira/Sesa

Em meio a uma crise, o Instituto Dr. José Frota (IJF) recebeu a primeira remessa de medicamentos e insumos hospitalares do Governo do Ceará. Entrega foi realizada por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), na manhã desta segunda-feira, 30. Objetivo é garantir atendimento para demandas do período de Réveillon. O valor total é estimado em R$ 690.506,00. A segunda parte da remessa será enviada na próxima quinta-feira, 2. LEIA MAIS| IJF em crise: falta de pagamento a médicos está afetando cirurgias, afirma Sindicato

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Serão fornecidos 216.477 itens, sendo 78.015 medicamentos e 138.462 materiais médico-hospitalares. Lista de itens inclui antibióticos, anestésicos, kit de intubação, gaze, seringa, além de drogas com adrenalina e noradrenalina.

Fornecimento dos materiais havia sido anunciado na última sexta-feira, 27. No dia, a titular da Sesa, Tânia Mara Coelho, visitou o hospital e realizou reunião com gestores do IJF para avaliar as demandas mais urgentes da unidade. A secretária da Saúde do Estado acompanhou a expedição dos materiais hospitalares e medicamentos do Centro de Distribuição da Sesa para o IJF. "Estamos trabalhando em conjunto para assegurar o atendimento à população nesse período e tentamos priorizar o fornecimento dos insumos que são mais importantes para a população", explica Tânia Mara. Conforme a gestora, todos os itens que estão sendo fornecidos foram levantados com base no planejamento de compras da Secretaria. "Analisamos tudo que poderíamos fornecer sem causar nenhum tipo de prejuízo ou desabastecimento para as nossas unidades da Rede Sesa" diz.