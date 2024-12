Todas as rodovias federais no Ceará apresentam pontes com estrutura deteriorada

Imagem de apoio ilustrativo. Vista aérea da BR 116 no viaduto da Oliveira Paiva / Crédito: FCO FONTENELE

Cerca de 92 pontes em rodovias federais no Ceará estão em condições consideradas "ruins". Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), essas pontes estão distribuídas por 11 rodovias federais do Estado. Isso significa que todas as rodovias de jurisdição federal no Ceará apresentam pontes com significativos problemas estruturais. O Estado lidera o ranking nacional em quantidade de problemas nas estruturas.

A informação foi fornecida pelo DNIT, após solicitação do O POVO. O órgão classifica as condições das pontes federais em cinco categorias: 1) Crítico; 2) Ruim; 3) Regular; 4) Bom; e 5) Ótimo. No Ceará, 92 pontes receberam nota 2.

A condição indica que as pontes apresentam "significativa insuficiência estrutural. Porém, ainda não há, aparentemente, um risco tangível de colapso estrutural". As notas são atribuídas com base nas inspeções feitas pelo DNIT, seguindo as diretrizes estabelecidas pela norma DNIT 010/2004 PRO. A preocupação com a qualidade e a conservação de pontes foi reacendida em todo o Brasil após o desabamento, no último domingo, 22, da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira. Localizada entre o Maranhão e o Tocantins, a estrutura estava classificada na categoria "ruim", assim como várias pontes no Ceará. Até essa sexta-feira, 27, nove mortes foram confirmadas no acidente e oito seguem desaparecidas.

A maior parte das pontes do Ceará em situação ruim está na BR-020, que liga Brasília a Fortaleza. No Estado, essa rodovia percorre cerca de 420 km. Ao longo da via, há 23 pontes em condições inadequadas, a maioria localizada entre Fortaleza e Canindé, e entre Boa Viagem e Tauá. Isso representa aproximadamente 25% das pontes em situação ruim nas rodovias federais do Ceará. Outra via de destaque é a BR-116, somente nela há mais 22 pontes em situação ruim (24%). A rodovia, considerada uma rota fundamental para o transporte de cargas e passageiros, tem início em Fortaleza e vai até o Rio Grande do Sul. Somente no Ceará, tem cerca de 550 km de extensão. Outras rodovias com pontes em condição ruim são a BR-222, com 12 pontes nessa classificação, principalmente nas regiões de Sobral e Viçosa do Ceará; e a BR-122, com 8 pontes classificadas como ruins, especialmente entre os municípios de Banabuiú e Quixadá.

Rodovias no Ceará com pontes que estão com nota 2 (ruim): BR-020/CE: 23 pontes

BR-116/CE: 22 pontes

BR-122/CE: 8 pontes

BR-222/CE: 12 pontes

BR-226/CE: 4 pontes

BR-230/CE: 4 pontes

BR-304/CE: 3 pontes

BR-402/CE: 7 pontes

BR-403/CE: 7 pontes

BR-404/CE: 1 ponte

BR-437/CE: 1 ponte

Total: 92 pontes Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)