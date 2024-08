Céu do Ceará está mais limpo, afirma Funceme

Funceme divulga que céu do Ceará está mais limpo após entrada de ar proveniente do oceano Atlântico Crédito: Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos

Após apresentar um céu com coloração diferenciada, proveniente das queimadas na região amazônica e continente africano, o céu do Ceará está mais limpo quanto à presença de material particulado. A mudança deve-se à entrada de ar mais limpo proveniente do oceano Atlântico. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



“Apesar da presença de focos de calor nos últimos dias, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) observa por meio de imagens de satélite, a entrada de um ar mais limpo proveniente do oceano Atlântico, que ingressou na região após a passagem de uma frente fria que chegou até a Bahia”, detalha a nota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda de acordo com a Funceme, o cenário para os próximos dias é positivo, já que a circulação atmosférica deverá manter a presença do ar com menor concentração de material particulado de origem remota sobre a região Nordeste do Brasil.

Entenda a mudança na coloração do céu cearense De acordo com a Funceme, a mudança na coloração, registrada nos últimos dias em Fortaleza e em outros municípios, foi proveniente das queimadas que acontecem na região amazônica e no continente africano. Conforme detalhado em do O POVO, a baixa umidade relativa do ar, característica desta época do ano, facilita o transporte de aerossóis — poeira e poluição — da superfície à atmosfera.

Leia também | Céu do Ceará recebe fumaça de queimadas do continente africano e da Amazônia