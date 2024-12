Covid-19 no Ceará: número de novos casos por semana reduz 66,39%

O número de novos casos de Covid-19 no Ceará bem como a taxa de positividade dos exames reduziu pela segunda semana consecutiva. Na semana epidemiológica (SE) 51 (de 14 a 20 de dezembro), foram confirmados 2.023 casos e a taxa de exames positivos foi de 46,2%. Na semana 50 (de 7 a 13 de dezembro), foram 6.020 casos e 54,9% de positividade - uma redução de 66,39% no número de novos casos.

Os dados para a elaboração do boletim foram retirados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), sistema nacional desenvolvido para Laboratórios de Saúde Pública, e-SUS Notifica e SIVEP-Gripe.

Casos da infecção foram registrados em municípios de todas as regiões do Estado. Mas 16,3% dos casos estão concentrados no município de Fortaleza (329).

Aumento está relacionado à circulação de duas sublinhagens da variante Ômicron , a XEC e a LP.8.1, no Estado. Após aumento de casos, a Sesa chegou a publicar recomendações para unidades de saúde no intuito de prevenir aumento da transmissão.

A partir da SE 44, no fim de outubro, "houve um crescimento exponencial no número de casos e na taxa de positividade", que alcançaram o máximo de 7.814 casos e 57,9% de positividade, na SE 49.

Covid-19: perfil dos pacientes em 2024

Conforme o boletim, a maioria dos casos registrados no Estado ao longo do 2024 ocorreu em pacientes com mais de 20 anos. Maior parcela se concentra entre os indivíduos de 50 a 69 anos, que representaram 20,9% do total de casos. A maioria das pacientes é mulher, com 63,1%.

Dentre os casos confirmados da infecção neste ano, 798 (2,7%) foram hospitalizados. Destes, 474

(59,4%) reportaram fatores de risco/comorbidade, sendo doença cardiovascular crônica (43,9%), diabetes mellitus (35,4%) e doença neurológica crônica (14,3%).