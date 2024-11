Crianças exploram salas de videomonitoramento e viaturas da PMCE em Ibiapaba

A visita interativa teve o objetivo de proporcionar momentos de interação da comunidade com a realidade dos policiais

Crianças e adolescentes da Associação Mães que se Abraçam visitaram os policiais militares da 1ª Companhia Independente do 3º Comando Geral (1º CIPM/3º CPRM) no sábado, 23. O encontro ocorreu com os policiais de Ibiapaba.

A visita interativa teve o objetivo de aproximar a comunidade da realidade policial e proporcionar momentos de interação. As atividades foram realizadas por grupos operacionais como o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPraio) e a Força Tática (FT).