Elmano confirma novo presídio para regime semiaberto, mas negocia mais verba federal

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou nesta terça-feira, 20, em visita ao Grupo de Comunicação O POVO (Gcop), que o Estado do Ceará negocia, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), um aporte maior de recursos federais para a construção de um novo presídio específico para detentos no cumprimento de pena em regime semiaberto. Que deverá inclusive, segundo o chefe do Executivo, diferenciar do modelo de colônia penal agrícola - adotado por vários anos no sistema penitenciário estadual.

A nova unidade deverá ter cerca de 1.000 vagas, com investimentos estimados na ordem de R$ 80 milhões, incluindo a contrapartida estadual. A previsão é que seja mais uma cadeia a ser construída dentro do Complexo Penitenciário de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. O projeto da unidade para semiaberto já havia sido anunciado pelo governador em novembro de 2023, mas com o prédio em outras dimensões: com capacidade para 400 presos e ao custo de R$ 15 milhões.

"Apresentamos um projeto ao Ministério da Justiça. Tivemos um primeiro ok com uma parte de recursos, mas ainda insuficiente. Estamos pedindo outra parte (de recursos) para iniciar a obra. Estamos prevendo uma unidade de semiaberto que custará em torno de R$ 80 milhões. Conseguimos só R$ 15 milhões", detalhou Elmano. Ele acrescentou que também há prioridade de uma unidade semelhante ser construída na região do Cariri, por conta da distância da Capital, para facilitar a visitação de familiares.