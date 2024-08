Último preso que fugiu do presídio de Itaitinga é capturado com ajuda de drones

Com a última prisão neste sábado, 17, todos os presos que fugiram da Unidade Prisional Itaitinga 4 foram capturados Crédito: Divulgação/ SAP

A Polícia Penal do Ceará prendeu os seis internos que fugiram da Unidade Prisional Itaitinga 4 na última quarta-feira, dia 14. O último foragido, Thiago Brilhante da Silva Costa, foi capturado por agentes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) na manhã deste sábado, 17. As prisões dos seis foragidos foram realizadas com o auxílio de drones termográficos, binóculos de visão noturna e cães policiais. Os fugitivos foram encaminhados para a Polícia Civil e seus comportamentos relatados ao Poder Judiciário. Nessa sexta-feira, 16, a polícia já havia capturado os outros fugitivos, sendo Lucas Nascimento Cardoso, Antônio Claudio Jacó da Silva ("Neguinho Memeu"), João Carlos Gomes da Silva ("JC"), Izaquiel de Sousa Oliveira ("Neguim/Mucego") capturados durante a manhã e Sebastião Andrade dos Reis Filho ("Pel") na noite de ontem.



De acordo com a SAP, todos os fugitivos foram presos no raio de 2 quilômetros do perímetro isolado pelas forças de segurança da polícia penal. O secretário da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará, Mauro Albuquerque, confirmou a recaptura dos presos por meio de uma publicação nas redes sociais. “A caçada acabou”, escreveu. Entre os internos que fugiram da unidade prisional há pessoas com passagens por homicídio, sendo um deles suspeito de decapitar uma adolescente, latrocínio — roubo seguido de morte, um estelionatário, suspeitos de tráfico de drogas e integrante de facção criminosa. A fuga aconteceu em menos de um mês de duas investidas de fuga no sistema prisional do Estado, ambos os casos registrados na Região Metropolitana de Fortaleza.

Uma delas aconteceu na Unidade Prisional 3 de Itaitinga (UPP-3) no último domingo, 11, quando dois internos utilizam vestimentas femininas e perucas no dia da visita social com intuito de se passarem despercebidos na saída dos familiares. Ambos foram identificados pelos agentes penais. O outro caso foi registrado no sábado, 3 de agosto, na Unidade Prisional 2 de Itaitinga (UPP-2), quando presos renderam policiais penais, tentaram roubar armas e consolidar uma fuga em massa, mas não obtiveram sucesso. Aproximadamente 20 presos saíram das celas, mas foram colocados de volta. Na ação, um interno chegou a ser baleado. Saiba quem são os fugitivos da Unidade Prisional 4 que foram recapturados Sebastião Andrade dos Reis Filho, de 37 anos, foi preso por cárcere privado, ameaça e violência doméstica. É suspeito ainda de roubo a uma igreja católica e incendiar o ônibus de uma banda de forró. Sebastião foi indiciado por tortura, cárcere privado, violência contra a mulher, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Ceará.

Thiago Brilhante Silva Costa, de 26 anos, foi preso por homicídio em Pacajus. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2009 e ele foi preso em 2015. A investigação apontava que Thiago era um estelionatário que ligava para as vítimas afirmando que elas haviam recebido um prêmio, no entanto, para receber os valores teriam que depositar um valor na conta do acusado. Na operação da prisão, realizada na residência de Thiago, na Praia do Futuro, foram apreendidos oito aparelhos celulares, 10 cartões de memória, além de uma mira de arma de fogo. No momento da prisão, Thiago negou o crime de estelionato, mas enquanto os policiais estavam no local, uma vítima ligou solicitando o número da conta para depósito. Lucas Nascimento Cardoso é conhecido como paulista. Ele foi preso suspeito da participação em um triplo-homicídio no Crato, em 2023. O crime ocorreu no dia 19 de janeiro. As mortes estariam ligadas a disputa de tráfico de drogas entre facções criminosas. A prisão dele ocorreu em uma chacára em Juazeiro do Norte.