Elmano se reúne com BNDES para falar sobre crédito a projetos de hidrogênio

Elmano de Freitas revelou reunião no Rio de Janeiro com a cúpula do BNDES Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tem reunião marcada com a cúpula da diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta quarta-feira, 21, no Rio de Janeiro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao O POVO, Elmano destaca que a agenda envolve a discussão de futuros financiamentos para o hub de hidrogênio verde no Ceará. Segundo o governador, a ideia é ter apoio do BNDES nos projetos atraídos pelo Estado. Uma empresa (de nome não confirmado por Elmano) já conseguiu contato e sinalizações positivas do banco de desenvolvimento. Seja por meio de falas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ou mesmo do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a agenda de transição energética é tratada como prioridade e os recursos para financiamentos devem ser liberados.