"Não fugiu ninguém", diz secretário da Administração Penal sobre incidente em Itaitinga

"Parabenizo o trabalho do nosso secretário Mauro Albuquerque, dos policiais penais do Ceará e das nossas forças de segurança. Continuamos cada vez mais firmes no combate ao crime", escreveu.

Segundo as informações repassadas inicialmente pelo Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindppen-Ce), os presos teriam rendido policiais penais e subtraído armas de fogo por volta das 19h20min desse sábado, 3, versão que é contestada pela SAP. Um incêndio também foi registrado nas proximidades do complexo. As causas ainda são apuradas.

Horas depois, o secretário Mauro Albuquerque confirmou que ocorreu uma tentativa de fuga.