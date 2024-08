Elmano defende bíblias, mas se coloca contra ensino religioso nas escolas públicas

Projeto assinado pelo deputado Apóstolo Luiz Henrique prevê, além da presença de bíblias em instituições de ensino do Ceará, a inclusão no ensino religioso na grade escolar

Em visita ao O POVO na manhã desta terça-feira, 20, o governador Elmano de Freitas (PT) defendeu o projeto de lei que institui bíblias nas escolas, mas explicou ser contrário ao ensino religioso nas sala de aula de escolas públicas, como prevê o projeto assinado pelo deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) e com coautoria do deputado Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza que conta com o apoio do chefe do Executivo estadual.

"Eu perguntei ao deputado Apóstolo Luiz Henrique (Rep) sobre um projeto que tivesse Bíblia na escola. Eu sou da tese de que religião deve ser ensinada na família e pela própria religião. Quem quer fazer catequese, no meu caso, que sou católico, eu devo procurar o grupo de catequese da Igreja Católica e fazer o curso. É assim que eu acho que deve ser", destacou.

O governador explicou ainda que ninguém será obrigado a ler livro religioso algum. "Em escolas particulares, a situação muda, cabendo aos pais matricularem seus filhos nesta ou naquela instituição, caso assim desejem. É uma escolha da família, o que acredito ser democrático", acrescentou.