Elmano diz que irá priorizar "dever de governador" mesmo durante a campanha eleitoral

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), projetou como conseguirá conciliar as agendas de governo e o papel de apoiador político no período de campanhas eleitorais municipais deste ano. Para o petista, a prioridade é a função no Executivo, o que pode limitar sua agenda em campanhas pelo Estado a horários específicos. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas do O POVO , nesta terça-feira, 20.

E seguiu: “Então isso gera uma consequência, provavelmente estarei em atividade de campanha cedo pela manhã, ou no horário de almoço ou à noite. E no Interior, na medida em que for entregar ou vistoriar alguma obra, aproveito para participar de uma atividade de campanha. É assim que estou imaginando ser possível compatibilizar as agendas”, disse o petista.

O gestor já chegou a participar de ato de campanha de Evandro Leitão, em Fortaleza, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. O trio do PT fez caminhada pelo Mercado Central, no Centro, tirando fotos com apoiadores e apresentando o candidato petista à população.