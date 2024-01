MPCE requisitou imagens das câmeras corporais em 12 casos de conflito em presídios

Mauro Albuquerque afirma que, após implantação de câmeras, as denúncias contras policiais penais tiveram redução de 50% Crédito: divulgação/SAP

A implantação das câmeras corporais, bodycam, para os policiais penais da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) completou sete meses desde a instalação na primeira unidade prisional. Durante esse período, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) trabalha com 12 casos em que foram requisitadas as imagens do equipamento. Oito desses casos seriam relacionados a situações de indisciplina dos internos e quatro de denúncias de transgressões disciplinares dos policiais penais. A informação é do promotor de Justiça, Nelson Gesteira, que atua no Núcleo de Investigação Criminal do MPCE. O secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque afirma que após a instalação do equipamento houve uma redução de 50% no número de denúncias contra policiais penais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista ao O POVO, o promotor destaca que atualmente o estado tem 448 câmeras funcionando simultaneamente, no entanto não há uma equipe para acompanhá-las. As imagens são requisitadas quando há denúncia.

A primeira unidade a receber o equipamento foi a de Aquiraz, na Região Metropolitana, no mês de maio. O valor das câmeras é de aproximadamente R$ 500, por equipamento. A implantação ocorreu de modo gradativo. Pacatuba, na RMF, por exemplo, recebeu o material em julho do ano passado. O promotor afirma que há dois modos de gravação. Um deles é o de "rotina", que dura 60 dias. O outro modo é o de "evidência", que permanece armazenado por um ano. Nos casos que chegaram ao MPCE, os presos proferem palavrões contra os policiais penais ou se recusam a executar os procedimentos da unidade prisional.

Nelson explica ainda que, se houver caso de tortura, por exemplo, por parte dos policiais penais, é possível resgatar essas imagens em um período de dois meses. "É feito um corte temporal e é requisitada a imagem, em sigilo. Nos trabalhos ainda são solicitados prontuários de atendimento de saúde, exame de corpo de delito, nomes e funções dos policiais penais que trabalharam no lapso de tempo, e em alguns casos encaminhamos ao Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público", comenta o promotor de Justiça Nelson Gesteira. O promotor frisa que todas as solicitações estão dentro do prazo e cronograma de apuração. O gestor da SAP, Mauro Albuquerque descreveu o primeiro ano de trabalho das câmeras corporais como positivo e afirmou que há eficiência do equipamento para resguardar a dignidade do interno e a integridade do policial penal. O secretário aponta que, em casos de denúncias falsas, com as imagens verificadas é possível esclarecer o caso. "O trabalho, transparente, diminuiu bastante as denúncias", ressalta.

De acordo com o secretário, a redução das denúncias foi maior que 50%. O gestor afirma que o número de equipamentos é suficiente para todo o Ceará e que o Estado tornou-se um exemplo em razão do funcionamento. "É um dos poucos lugares que tem câmeras corporais dentro do sistema prisional", afirma. Expansão para Polícias Militar e Civil O governador Elmano de Freitas, em entrevista ao O POVO, durante evento de entrega de viaturas do Corpo de Bombeiros nessa segunda-feira, 16, afirmou que há um avanço para que as câmeras sejam implantadas em todo o sistema de segurança pública. "Nós já estamos tomando as providências para que não só o agente penal utilize, mas todo o sistema. Nós vamos fazer isso com muito diálogo e discutindo com o comando da Polícia Militar por onde é melhor iniciar e qual o melhor caminho", destaca.