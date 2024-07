Em menos de 24 horas, PRF autua três condutores por dirigir sem habilitação no CE

Em menos de 24 horas três condutores são autuados por dirigir sem habilitação Crédito: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará autuou, em menos de 24 horas, três condutores pelo crime de dirigir sem habilitação nas rodovias federais do Estado. As ocorrências foram registradas em Boa Viagem, Caucaia e Irauçuba entre a quarta-feira, 10, e a quinta-feira, 11. Os três casos envolviam motos, em dois deles os condutores tentaram fugir da fiscalização, a PRF conseguiu alcançar os suspeitos. No terceiro caso o motorista se envolveu em um acidente de trânsito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Número de drogas apreendidas pela PRF no CE em 2024 já supera todo o ano de 2023; CONFIRA

Por se tratar de um crime de “menor potencial ofensivo", a PRF registra um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde o autor do delito se compromete a comparecer ao Juizado Especial Criminal para os procedimentos cabíveis.

Dirigir veículo sem habilitação é uma infração de trânsito, considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), punida com multa de R$880,41. De acordo com a PRF, nas rodovias federais do Ceará, no primeiro semestre de 2024, 1.543 condutores já foram autuados por dirigir sem habilitação, o que coloca a infração entre as 10 principais irregularidades flagradas pela PRF no Estado.

Entenda as ocorrências A primeira aconteceu na manhã de quarta-feira, 10, na BR 020, em Boa Viagem, um condutor foi flagrado sem capacete e não obedeceu à ordem de parada, transitando em zona urbana em alta velocidade. A segunda aconteceu tarde do mesmo dia, na BR 222, em Caucaia, o condutor estava realizando uma manobra irregular de retorno por cima do canteiro central, desobedeceu à abordagem da equipe PRF e tentou fugir pelo bairro da Jurema. A área é comercial e de intenso movimento de pedestres e outros veículos. Nessa abordagem a PRF contou com o apoio de uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará.