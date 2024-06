PRF prende duas pessoas com motos adulteradas no feriado de Corpus Christi

As ocorrências foram registradas com menos de 10 horas de diferença

Duas pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no feriado de Corpus Christi. Com elas, duas motocicletas com placas adulteradas foram recuperadas, uma delas tendo sido roubada em dezembro de 2023. As ocorrências foram registradas com menos de 10 horas de diferença.



A primeira aconteceu no km 290 da BR-226, em Independência, quando os policiais abordaram uma mulher sem habilitação conduzindo uma motocicleta. Na fiscalização, sinais de adulteração na identificação do veículo e indícios de lixamento e remarcação nos números do chassi e do motor foram identificados.