Irauçuba: carro de passeio e caminhão colidem na BR-222

Duas das vítimas ficaram presas entre as ferragens, no carro, em estado grave; os feridos foram atendidos pelo Samu e encaminhados a unidades de saúde

Um caminhão e um carro de passeio colidiram em um trecho da BR-222, no Vale do Curu, na tarde dessa terça-feira, 14. O acidente, que ocorreu perto da divisa do município de Irauçuba, teria acontecido após o motorista do caminhão perder o controle.



A colisão teve quatro vítimas, duas em cada veículo. As que estavam no caminhão tiveram apenas escoriações leves, mas os ocupantes do carro sofreram ferimentos mais intensos e ficaram presos às ferragens. O veículo teve perda total.



O atendimento inicial foi realizado por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida, para libertar as vítimas que estavam no carro. O veículo chegou a ter um princípio de incêndio, que foi controlado por populares com o uso de areia.