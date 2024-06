Com apreensões que chegam a R$ 60 milhões, cadela Fiona se aposenta da PRF

Com quase R$ 60 milhões em drogas apreendidas em seis anos de trabalho, a cadela Fiona, de 8 anos, se aposentou da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última quinta-feira, 6. Além dos entorpecentes, ela também fez apreensões de armas de fogo. As informações são do portal g1 Goiás.

Em seu último dia de trabalho, o Pastor Holândes fez a inspeção de um ônibus que saia de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul com destino à Brasília. Durante a ação, Fiona encontrou maconha dentro da mochila de uma criança.