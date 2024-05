Em uma semana, PRF flagra cinco caminhoneiros com drogas para uso em rodovias do CE

Também foram registradas em Tianguá duas ocorrências desse porte na noite de terça-feira, 28, e uma na noite de quarta, 29. Na ocasião, os condutores foram flagrados com cartelas da droga “Nobésio Extra Forte”, cujo uso e comercialização são proibidos no Brasil.

Já na noite de ontem os policiais apreenderam anfetamina e 10 gramas de maconha na posse de um motorista de caminhão em Icó.

PRF alerta para os riscos

De acordo com a Polícia Rodoviária, todos os cinco condutores foram autuados pelo crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei N. 11.343/06 (Lei de Drogas).

Só no ano de 2023, a PRF apreendeu 2.179 unidades de anfetaminas com caminhoneiros no Ceará, conforme dados da instituição. Só nos primeiros meses de 2024, um total de 1.068 motoristas profissionais foram autuados no Estado pelo descumprimento à “Lei do Descanso”.

"O número é alarmante pois representa 70% de todas as notificações realizadas para a mesma infração durante todo o ano de 2023, quando foram registradas 1.564 notificações", destaca instituição.

"O uso de 'rebite', como a droga é popularmente conhecida, aumenta o risco de acidentes nas rodovias, tendo em vista que o desgaste físico e mental ocasionado pela falta de descanso é camuflado por uma aparente disposição que o usuário sente, porém os níveis de atenção e reflexo são diminuídos pelas substâncias que compõem a droga. É importante frisar que acidentes envolvendo veículos de carga costumam ser de maior gravidade no que diz respeito à lesividade de feridos", completa ainda.