Número de drogas apreendidas pela PRF no CE em 2024 já supera todo o ano de 2023

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 1,8 toneladas de drogas nas rodovias federais que cortam o Ceará somente neste primeiro semestre de 2024. Conforme informações divulgadas pelo órgão, índice supera o ano inteiro de 2023, quando 794 quilos de entorpecentes foram recolhidos. No geral, 42 pessoas foram presas por tráfico nessa primeira etapa de 2024. Maconha e skunk lideram no ranking das drogas apreendidas no período, somando 1.171,7 quilos, um aumento de 290% em relação aos 403 quilos apreendidos na mesma época do ano passado. Já em relação à cocaína, foram 597,8 quilos apreendidos neste primeiro semestre contra 314 quilos recolhidos nas estradas federais cearenses no mesmo período de 2023. Aumento foi de 190%.