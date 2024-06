PMCE passa a contar com o reforço de 437 novos policiais

Um total de 437 novos policiais militares passaram a reforçar a Segurança do Ceará. Solenidade que marcou o início do serviço operacional supervisionado dos profissionais ocorreu na noite desta sexta-feira, 21, em Messejana, e contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Agentes vão atuar no reforço do policiamento ostensivo da Capital e também em Caucaia e em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Além do chefe do Executivo Estadual, cerimônia foi acompanhada por representantes como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alece), Evandro Leitão (PT), e o novo titular da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá.



Conforme Elmano, na próxima semana mais 400 policiais vão integrar a Polícia Militar do Estado (PMCE) e em breve tomam posse 460 policiais civis e 80 peritos forenses. Ele também citou a criação do Comitê Estratégico Integrado de Segurança Pública (Cosei), cuja primeira reunião ocorreu hoje, e reforçou que ações são uma maneira de "fortalecer as forças de segurança estaduais no enfrentamento ao crime".