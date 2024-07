Nove visitantes são flagrados tentando entrar com ilícitos em presídios do CE

Repórter do caderno de Cidades

No último fim de semana, oito mulheres e um homem foram flagrados tentando entrar em presídios do Estado com materiais ilícitos durante visitas a presos. Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), foram apreendidos drogas, acessórios para telefone celular e fumo ilegal.



As ocorrências foram registradas em Itaitinga, Pacatuba (ambas na Região Metropolitana de Fortaleza) e Sobral (Região Norte do Estado). Em nota, a SAP ressaltou que todos os presos que receberiam os ilícitos são integrantes de facções criminosas e que os visitantes que tentaram entrar com os materiais foram encaminhadas a delegacias.

A maior apreensão foi registrada na Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP-Pacatuba).