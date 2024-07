Polícia fará ações ostensivas aos fins de semana em Fortaleza e Região Metropolitana

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Nesta sexta-feira, 5, 300 policiais e 80 viaturas deram início a mais uma operação ostensiva da Segurança no Ceará

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), que acompanhou a saída dos policiais para a Operação, da avenida Presidente Castelo Branco, após a ação ostensiva da última sexta-feira, 28, foi registrada redução das taxas de homicídios.

"Isso sem esquecer as nossas políticas sociais para garantir a oportunidade de emprego, para garantir programas de transferência de renda, que são importantes para dar oportunidade às pessoas", complementou.

Tornozelados

Pela primeira vez, operação ostensiva da Segurança do Ceará contou com a participação da Polícia Penal, com homens da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). "Objetivo é prender quem tiver ordem de prisão, quem estiver sem monitoramento e se tiver desvio de conduta", afirmou Elmano.

De acordo com o titular da SAP, Mauro Albuquerque, participar das operações policiais é uma oportunidade de cumprir mandados, fazer um acompanhamento diário dos tornozelados e comunicar as infrações cometidas ao Judiciário.

"Nos últimos dez dias, na Operação Braço Longo, já apreendemos 15 pessoas que estavam em descumprimento de decisão judicial", acrescentou.