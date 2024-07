Governo do Ceará sanciona lei de paridade salarial para policiais civis 

Elmano de Freitas sanciona Lei de Paridade Salarial para a Polícia Civil Crédito: Hiane Braun/ Casa Civil

Na esteira de anúncios com foco na segurança pública, o Governo do Estado sancionou a Lei de Paridade dos Policiais Civis. A paridade é um direito que assegura a igualdade de remuneração entre os servidores ativos e os aposentados. Solenidade aconteceu nesta quarta-feira, 3, no Palácio da Abolição. A paridade é concedida aos servidores que ingressaram na instituição até 2019. A resolução havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) no último dia 25 de junho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A medida era uma demanda da categoria há pelo menos 20 anos. "Esse é um gesto de investimento no nosso maior ativo, nossos policiais. Essa garantia da paridade traz segurança para que o policial civil trabalhe tranquilo, investigue, dê a sua vida para proteger o cidadão", indica o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Márcio Gutierrez.

Sanção assegura que os proventos de aposentadoria dos policiais civis sejam revisados na mesma proporção e na mesma data em que ocorrerem modificações na remuneração dos servidores em atividade. Segundo o governador, a garantia é um reconhecimento do trabalho dos policiais civis no Estado. "Acredito que para podermos enfrentar o crime, precisamos de forças de segurança fortalecidas, unidas e com profissionais valorizados", afirmou. Na ocasião, o governador garantiu que serão lançados concursos para aumentar os efetivos das polícias Militar e Civil e também do Corpo de Bombeiros do Ceará.