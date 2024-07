Elmano promete intensificar ações de programa de prevenção à violência no Ceará

FORTALEZA-CE BRASIL, 01-06-2024 Lançamento do Anuário do Ceará no La Maison, com a presença da presidente Luciana Dummar, as Autoridades, Governador Elmano de Freitas, Prefeito Jose Sarto, Presidente do TJ Abelardo Benevides (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares

O governador Elmano de Freitas (PT) prometeu intensificar as ações do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio). A declaração foi feita ao O POVO na tarde desta quarta-feira, 3, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, durante cerimônia de sancionamento da lei que garante paridade para os servidores que ingressaram na Polícia Civil até 2019.

Elmano afirmou já estar aumentado o patamar de execução do orçamento do PreVio, que estará aliado às ações de repressão empregadas pelas forças de segurança do Estado.

"É a concepção de fortalecimento das forças de segurança, mais articulação com o Governo Federal — agora possível por causa do governo do presidente Lula —, com os outros poderes e muita política social".