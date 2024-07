Pefoce terá 14% a mais de peritos com novos servidores empossados nesta segunda, 1º

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-07-2024: Posse dos novos servidores da Pefoce no Palácio da Abolição. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: Beatriz Boblitz

Os 80 novos servidores que tomaram posse na Perícia Forense do Ceará (Pefoce), nesta segunda-feira, 1º, em solenidade no Palácio da Abolição, irão reforçar as ações de inteligência e de investigações criminais e dar celeridade aos inquéritos e procedimentos que resultam da onda de violência registrada no Estado. A nomeação faz parte do pacote de medidas para a área da segurança pública recém-anunciadas pelo governador Elmano de Freitas. Com os novos empossados, o quadro da Pefoce, com 580 servidores até então, terá um incremento de 14%. Serão 12 médicos peritos legistas, cinco peritos legistas, 40 peritos criminais e 23 auxiliares de perícia. A previsão é que sejam lotados e distribuídos entre os dez núcleos (um na Capital e nove no Interior). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA TAMBÉM | Prédios da Pefoce funcionavam sem alvarás, licenças ou planos contra incêndio



Segundo o perito-geral, duas ferramentas recém-adotadas na Pefoce deverão ser reforçadas com os novos quadros: o de Balística 24 Horas, para confirmar se armas apreendidas foram utilizadas em mais de um crime de homicídio, a partir da comparação feita com banco de dados; e o de Informática 24 Horas, para extração de dados de celulares apreendidos com criminosos, para coleta de informações de inteligência. "Nossa ideia é fortalecer principalmente a medicina legal no Interior. E reforçar a perícia criminal em todos os núcleos. O governador autorizou o pagamento de horas extras aos peritos, o que abre a possibilidade de mais equipes de plantão", destacou o gestor da Pefoce, sobre a utilização dos novos servidores. LEIA TAMBÉM | Pefoce estaria cometendo infração ética por exames em prédio de delegacia

O governador Elmano de Freitas confirmou que a Pefoce terá mais uma unidade no Interior, com a criação do núcleo da Ibiapaba. A sede deverá ser em Tianguá e, conforme Júlio Torres, o início do processo de licitação deve acontecer ainda no segundo semestre de 2024. Na solenidade, que teve a presença de familiares dos 80 empossados, os novos peritos prometeram, em juramento, respeitar "a reputação e a moralidade da perícia forense do Ceará". Eles receberam seus distintivos e certificados de formação na Aesp. Os novos servidores são oriundos do cadastro de reserva do concurso realizado em 2021. O ato de nomeação foi assinado pelo governador, ao lado da vice-governadora, Jade Romero, do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, e do perito-geral, Júlio Torres.