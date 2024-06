Novos 423 policiais militares começam a atuar no Ceará

Ação faz parte de medidas adotadas pelo Governo do Ceará para combater o crime no Estado

A solenidade teve as participações do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), da vice-governadora, Jade Romero, do secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Klênio Savyo e da senadora da República, Janaína Farias.

Durante o discurso, Elmano enfatizou que o objetivo do Governo do Ceará sempre será o fortalecimento da segurança pública.

Atualmente, a Polícia Militar do Ceará tem um efetivo geral de 20.753 profissionais. Os novos agentes irão atuar em áreas estratégicas de Fortaleza, e nas cidades vizinhas de Caucaia e Maracanaú.



Em seu discurso, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Roberto Sá, destacou o apoio que tem recebido de Elmano para implementar novas medidas de segurança no Estado. “É importante que a sociedade saiba o quanto o governador tem, em todos os momentos, nos apoiado nesse forte momento de combate à criminalidade”, pontuou.



Ele também ressaltou que não têm sido poupados esforços para levar tranqulidade ao dia a dia dos cearenses. “Temos tomado decisões muito firmes para mostrar que o Estado sempre será mais forte. E nós iremos vencer essa batalha. No entanto, sabemos que a cada dia, ela vai exigir de nós, uma força ainda maior”, completou.



Nas últimas semanas o Governo do Ceará vem intensificando ações de segurança. Entre as ações, está o ingresso, há duas semanas, de outros 437 policiais militares, a criação do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará, a entrega de 68 novas viaturas, além de mensagens enviadas à Assembleia Legislativa, propondo novas ações para o serviço de inteligência, além de outros benefícios para os policiais.



“Sintam-se abraçados pela sociedade e todo o Estado do Ceará. Exerçam seu sacerdócio, sua profissão. Com o bom serviço de vocês, a sociedade ganha, vocês ganham, todos ganham. E não esqueçam que nossa missão sempre será servir”, disse o comandante-geral da PM, coronel Klenio Savyo.



Um dos novos soldados é o jovem Júlio César, de 24 anos. Ele lembra que desde criança sonhava com a profissão. “Lembro que na minha formatura do ABC, quando as professoras perguntaram o que é que eu queria ser e eu já disse que queria ser policial militar. Hoje estou aqui realizando esse sonho, graças a Deus”, relembrou o aluno soldado.