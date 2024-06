Sobe para 5 número de suspeitos capturados por participação na Chacina em Viçosa

Dois suspeitos foram detidos em Tianguá, conforme a SSPDS. Com isso, subiu para cinco o número de pessoas capturadas durante a investigação do caso

Outros dois suspeitos de envolvimento na chacina em Viçosa do Ceará foram presos nesta sexta-feira, 28. Os alvos foram capturados no município de Tianguá, também na Serra da Ibiapaba. A prisão dos investigados foi anunciada por Roberto Sá, titular da Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), durante uma coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Com as prisões, o total de capturados pelo crime ocorrido no último dia 20 de junho subiu para cinco. Oito pessoas foram mortas em praça do município serrano.

Na última quinta-feira, 27, dois homens, suspeitos de serem executores da chacina, também foram presos. Os dois apontados foram localizados nos estados do Pará e do Mato Grosso do Sul. Uma Hilux que teria sido usada para praticar o crime também foi apreendida pela Polícia. O investigado, de 41 anos, foi localizado em Juaguari (MS) e tentava fuga para a Bolívia.