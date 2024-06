18 suspeitos são presos no Ceará por integrar organização criminosa

Operação policial deflagrada na manhã desta sexta-feira, 28, resultou na prisão de 18 pessoas no Ceará até às 7 horas. As diligências têm o objetivo de coibir ações criminosas e cumprir mandados de prisão em desfavor de investigados por partipação em facções criminosas.

A ofensiva está sendo realizada por meio da Coordenadoria de Planejamento Operacional da Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) (Copol/SSPDS), com a participação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e Polícia Federal. A operação é coordenada por Roberto Sá, titular da SSPDS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a SSPDS, a ofensiva ocorreu em bairros de Fortaleza, Região Metropolitana e no interior do Ceará. Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.