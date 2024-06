Governo do Estado cria comitê técnico de políticas para a população LGBTQIA +

A comemoração realizada no MIS, contou com homenagens à entidades e organizadores das Paradas da Diversidade do Ceará, com a assinatura do decreto de realização da 4ª Conferência Estadual das Pessoas LGBTQIA + e do Comitê Técnico de Políticas Culturais para a População LGBTQIA +

O Museu da Imagem e do Som (MIS) foi iluminado com as cores da bandeira do orgulho para o evento de celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado nesta sexta-feira, 28. Iniciativa do Governo do Estado contou com homenagens a entidades e organizadores das Paradas da Diversidade do Ceará, com a assinatura do decreto de realização da 4ª Conferência Estadual das Pessoas LGBTQIA + e do Comitê Técnico de Políticas Culturais para a População LGBTQIA +.

A titular da Diversidade, Mitchelle Meira, diz que o momento, além de assinatura dos decretos para a realização da Conferência Estadual e da criação do Comitê Técnico de Políticas Culturais, é de reconhecimento para aqueles que desenvolvem as paradas da diversidade pelo Ceará com o Certificado Luís Palhano Loiola.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Vamos reconhecer as paradas e as pessoas que se organizam para as paradas que, muitas vezes, ou em seu território ou em seu município, é a única forma de mostrar sua existência, então vamos certificá-los para fortalecer cada vez mais esse movimento no interior”, disse.