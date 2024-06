Especial Anuário 2024-2025: Ferruccio Feitosa fala sobre gestão das 12 regionais de Fortaleza

O titular da Secretaria da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa, é o 12º entrevistado da série do Especial Anuário do Ceará 2024-2025, apresentado pelo editor-geral do Anuário, Jocélio Leal. Programa será reprisado nesta segunda-feira, 24, às 8 horas.

Desde 2007, Ferruccio se afastou do setor privado para se dedicar ao serviço público. A experiência no âmbito privado trouxe, segundo ele, a possibilidade de encurtar caminhos e fazer andar as operações em uma velocidade maior.

Para Ferruccio, as 12 regionais de Fortaleza são um número razoável. Ele lembra quando foi secretário da Regional 2, ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, tinha que cuidar de 22 bairros. Com a nova divisão, são 11 bairros nessa Regional.