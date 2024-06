Especial Anuário 2024-2025: Luisa Cela faz balanço da Secretaria da Cultura do Ceará

Luisa Cela revela as conquistas da secretaria durante a gestão, além dos próximos desafios para quem chega. Reprise do programa inicia às 8 horas deste sábado, 22, no canal da FDR

"Uma mesma legislação mudou para atender uma dinâmica que é completamente diferente. Agora, os desafios são saber quais são as legislações que precisam ser atualizadas, as metodologias, e como dar conta de uma cadeia imensa para organizar", disse Luisa Cela.

A cultura como algo estratégico também para a economia do Estado, a construção do Produto Interno Bruto (PIB) da cultura no âmbito do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), patrimônios históricos e mestres da cultura cearenses são conteúdos que compõem o capítulo do Ceará da Cultura, um dos destaques do Anuário do Ceará. Por isso, o editor-geral do Anuário, Jocélio Leal, entrevista no Programa Especial do Anuário 2024-2025, transmitido no Canal FDR, a ex-secretária da cultura do Estado, Luisa Cela.

Destaca como outro grande desafio carregar o compromisso com a classe trabalhadora, e revela como a pandemia foi muito cruel com o campo cultural, diante o fechamento de pequenas empresas. "Estamos em um momento de retomada. Isso traz uma pressão muito grande, pela urgência da vida das pessoas, e também em construir uma nova dinâmica que possa gerar trabalho, tanto no universo público como privado".

"O marco regulatório do fomento cultural é importantíssimo. Vai criar como se fosse a lei de licitações, para a realidade do fomento da cultura e da sanção do Sistema Nacional. Entramos em um tempo importante, onde a gente pode adequar a burocracia pública a essa ampla arte e cultura no Brasil", acrescentou a ex-secretária.

Deste modo, a ex-secretária compara o movimento do K-pop, na Coreia do Sul. "Apresenta e reposiciona o País", ressalta. "A força que Hollywood apresenta do ponto de vista cultural nas relações de outros países do mundo, ativos econômicos, isso retorna. Já ouvi do secretário de desenvolvimento econômico dizendo que não existe empresa no mundo que viva sem crédito e sem subsídio. Então por que a Cultura não pode ter?", questiona.

Ela também diz que o governador Elmano de Freitas (PT) se comprometeu a criar a Ceará Filmes até o fim do ano. "O cinema cearense tem despontado. Mostrar que esse investimento que é feito, retorna com muito mais força".

Cela afirma que, conforme estudos em andamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), há cidadãos que atuam na informalidade.

De acordo com Luisa, até 2027, o Ceará receberá R$ 600 milhões do Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc. "Acredito que o governador Elmano terminará a gestão com a cultura melhor e posicionada aonde ela merece. Se a gente trabalhar bem este investimento evoluiremos ainda mais", projeta.

"A gente tenta qualificar a oferta profissional e consequemente serviços culturais associados, a pesquisa do Ipece mostra áreas em crescimento, mostra muito a transição. Locadoras cai quase a zero, e o streaming sobe. A dinâmica econômica pode nos ajudar muito.

No começo de junho, foi lançado o piloto do Cariri Criativo, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e o Banco do Nordeste (BNB).

O show business

Outro obstáculo da gestão está concentrado em fazer conexões com a população para além do show bussiness.

Nomes que furaram a bolha, como Wesley Safadão, Nattanzinho, Felipe Amorim, Márcia Fellipe, conforme ela, ainda são exceções. Estas, segundo ela, são políticas que atrelam a cultura ao turismo.

"Precisamos trabalhar a comunicação e a formação de plateia, tal como na década de 1970 a 1980 nos cinemas, onde se tinha um público para assistir filmes brasileiros. É importante ter a lei, mas também ter políticas que estimulem as pessoas possam conhecer e valorizar o que é produzido no Estado, para além do mainstreaming. Fazer com que estes artistas sendo profissionalizados e estimulados a se conectar com o restante do Brasil e internacionalmente".

Cultura para além de Fortaleza, custeios, Patrimônios, salvaguarda e Mestres da cultura

Luisa Cela, ex-secretária da Cultura do Ceará, admite que existe uma concentração muito grande em Fortaleza. Dos 27 equipamentos, 22 estão em Fortaleza.

Existe, no entanto, uma parceria com o Minsitério da Cultura (MinC) para 15 novos equipamentos culturais de pequeno porte espalhados pelo restante do Estado, com cerca de 500 metros quadrados. Está previsto que as obras comecem no segundo semestre deste ano, e até o final do governo Elmano se não todos, boa parte destes equipamentos já estará em funcionamento.

Neste mesma resposta, ela fala que uma grande problemática é o custeio e a sustentabilidade destes equipamentos. O governo está sempre aberto a novas estratégias de publicidade, com bancos ou empresas.

Para preservar patrimônios históricos, o governo Elmano anunciou o Pacto pela Cultura, onde parte dos R$ 30 milhões serão destinados à recuperação dos bens que são de valor histórico. "Terá pontuação extra para estimular os municípios que recuperem os patrimônios". O governo também estimula a Política de Salvaguarda, com foco na educação patrimonial.

Aos mestres e mestras da cultura, Luisa aponta que foi aberto edital para novas 12 vagas. A expectativa é que a pasta crie mais estratégias de suporte, como políticas assistenciais de saúde, tendo em vista que são pessoas idosas e em maior vulnerabilidade sócioeconômica.

Serviço

Especial Anuário do Ceará 2024-2025

Episódio 11 - Luisa Cela

Quando: Sexta-feira, 21/6, às 15 horas, reprise no sábado, 22/6, às 8 horas

Canal FDR na TV: 48.1 (sinal digital aberto); 23 (sinal fechado - Multiplay); NET 24 (SD) e 523 (HD); 138 (Brisanet)

Canal FDR na internet: fdr.org.br/canalfdr

Anuário do Ceará

Site: www.anuariodoceara.com.br

Instagram:@anuariodoceara