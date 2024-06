Especial Anuário 2024-2025: Ipece faz mudanças na pesquisa ICGM

O diretor do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que é o órgão responsável pela elaboração do Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), é o nono entrevistado do Especial Anuário do Ceará

O Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM) é um dos principais conteúdos do Anuário do Ceará, com um capítulo inteiro dedicado à ele. Na próximo edição, a ser lançada em julho deste ano, o ranking dos municípios traz mudanças na elaboração feita pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Os detalhes são discutidos no programa Especial Anuário 2024-2025, que terá reprise nesta quinta-feira, 20, às 8 horas, no canal FDR.

Alfredo Pessoa, diretor do Ipece, é o nono entrevistado e conversa com o editor-geral, Jocélio Leal, sobre as mudanças do ICGM da próxima edição.

O número de indicadores, por exemplo, passou de 14 para 13, pois, segundo o diretor-geral, "estava sendo mal alimentado pelos municípios". Os dados do novo levantamento são referentes ao ano de 2022.