Especial Anuário 2024-2025: presidente da Câmara de Fortaleza discute os desafios em tempos de extremismos

O editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim. Entrevista ao programa Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

"Tem que ter muita clareza dos papéis. Eu preciso entender e valorizar o papel da oposição", ressalta. Para Gardel, é essa forma de lidar que explica ele ter sido eleito presidente da Câmara de Fortaleza. O parlamentar enxerga que esse cenário de extremismo político se aflorou em todo o mundo. "É o que tenho advogado no meu partido, muito diálogo com a população, estar na rua e conversar, nem que seja com uma pessoa. Mostrando de fato o que é política. Acham que a política é um ringue, e o que menos importa é a vida das pessoas. Na verdade, o que importa são creches, Escola em Tempo Integral, Areninhas, pavimentações em áreas periféricas, isto é o grande remédio para os extremismos."

"Vamos deixar as pessoas um pouco de lado, e vamos começar a fazer críticas respeitosas e aos projetos. A política é necessária que se faça em turma. Não sozinha. Veremos, em breve, este extremismo arrefecer e conseguiremos dialogar respeitosamente", afirma. Gardel diz que "Fortaleza é uma resistência ao extremismo", justificando que o atual campo que governa a Cidade é de centro-esquerda. O valor do vereador

Gardel diz que o vereador é o político mais próximo ao cidadão. Cita, como exemplo, o projeto "Meu Bairro, Nossa Câmara".

Questionado sobre ampliação dos canais de comunicação por parte da Prefeitura, ele acredita que as secretarias regionais não tiram o protagonismo dos vereadores. "Até porque tem algo muito importante na nossa democracia que é o depósito do voto. É o vendedor de cachorro quente que tem o direito de ser eleito. Logo, ele está mais suscetível às críticas, e é mais cobrado, por isso também deve ser mais cuidadoso, mais vigilante, e dar o maior resultado à população." Na última eleição, foram registrados em torno de 1.200 candidatos às 43 vagas de vereador na Capital, com 121 bairros. Portanto, foram cerca de 100 candidatos por bairro.

Plano Diretor para 2025 Nascido no bairro Sarandi, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Gardel fala com delicadeza sobre a relevância da construção de um bom Plano Diretor. "Qualquer cidade no mundo precisa ter um Plano Diretor adequado. Conheço pessoas que ainda estão desabrigadas. É algo pesado dizer isto. É o planejamento arquitêtonico, urbanístico, tem que ter um Plano Diretor que permita o desenovlvimento econômico, favoreça o pequeno empreendedor, dê moradia, porque isso gera emprego, renda, e também precisamos preservar o meio ambiente." O Plano Diretor está previsto para ser lançado em 2025. Gardel disserta que o meio ambiente não pode ser levado para o campo da política eleitoral. Sendo assim, não se deve corromper as ideias eleitorais para tirar proveito dessas pautas.