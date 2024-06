Especial Anuário 2024-2025: presidente da Câmara Brasil-Portugal diz que falta propósito ao tirar cidadania

O editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, ao lado do presidente da Câmara Brasil Portugal no Ceará, Raul Santos. Entrevista ao programa Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

As relações do Ceará com Portugal são o tema do programa do Anuário do Ceará 2024-2025, apresentado pelo editor-geral Jocélio Leal deste sábado, 15, transmitido no Canal FDR. Na pauta, o que leva os cearenses a buscar a cidadania portuguesa? Quem responde a essa e outras perguntas é Raul Santos, presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Ele também fala sobre o trabalho da entidade que completa 23 anos de existência em 2024. "Na Câmara temos uma preocupação muito grande, para todos os movimentos que fizermos, sejam institucionais, privados, públicos, olhamos sempre esta ponta da diplomacia", diz Raul.

Para ele, as grandes empresas cearenses fundadas por portugueses funcionam como um mantenedor para ajudar a Câmara a chegar capilarmente nas pequenas e médias empresas. "Temos acesso à todas as esferas do governo de Portugal. E isto gera uma velocidade grande. Também mitiga riscos", afirma.

No momento, segundo o presidente, a busca e o diálogo com o governo português é para trazer associados do ramo da saúde. O estatuto da Câmara atua em quatro frentes, sendo elas realizar reuniões ordinárias e extraordinárias, participar do Web Sammit — maior conferência da Europa em tecnologias —, e dividir por diretoria as atividades. Apesar de não estar no estatuto, houve o recém incremento de inserir a parte cultural, para fazer um bom networking e assim divulgar de forma bilateral os países. "Não é só trazer uma coisa de Portugal do Ceará. E sim levar algo do Ceará para Portugal", complementa.

São quatro entidades reconhecidas pelo governo português no Ceará, para além da Câmara, o Vice-Consulado Português, a Beneficência Portuguesa, e um representante eleito pela comunidade portuguesa que atua como elo entre os países de língua portuguesa. Falta propósito ao tirar o visto português, diz Raul Santos, presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará "As pessoas não tem muito um propósito". Raul alerta que o importante ao adquirir a nacionalidade de outro país é conhecê-lo. Não como turista, mas sim os hábitos, costumes, e algo que, de acordo com o presidente, as pessoas relegam, que é a legislação. "Ao pisar em solo português com o passaporte que não é o seu de nascença, precisa se submeter a conhecer a legislação, hábitos e costumes e povos, incluindo o Código Penal. É algo sério. As pessoas deveriam conhecer melhor. Vejo as pessoas tirando o passaporte para um salvaguarda. Eu acho isso muito pouco", afirma. Ele atrela aos casos de xenofobia. "O único fator que nos une é a semelhança da língua. Hábitos e costumes são muito diferentes; o jeito despojado incomoda o português, incomoda os europeus em geral, daí vem a falta de planejamento. As pessoas estão migrando para mudar de vida, vão morar em qualquer canto, isso é uma forma de migração desorganizada. Não existe um processo de migração perfeito, mas ele pode ser mais bem pensado". Empreender em Portugal ou Portugal ir ao Ceará No que diz respeito a empreender, Raul atenta que o cidadão cearense pode ou montar um negócio pequeno para usufruir só da economia portuguesa, que são aproximadamente 10 milhões de habitantes, ou então usar Portugal como porta de entrada para Europa, onde há cerca de 500 milhões.

Mas para os portugueses que buscam empreender no Ceará, anualmente, há uma agenda em território português, feita exatamente para explicar ao governo português o que é a região, onde são abordados temas como energias renováveis, turismo e tecnologia, entre outros tópicos para atrair investidores lusitanos.

Política externa nos últimos anos Desde 2016 sob a égide de governar Portugal, o presidente Marcelo Rebelo, caracterizado como de centro-direita, não tinha interesse em dialogar com os antecessores mandatários brasileiros Michel Temer e Jair Bolsonaro. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Raul informa que hoje existe uma relação mais fluída. Para tanto, atenta que a reunião da cúpula voltou a ser feita somente ano passado, em 2023, após a reeleição do petista. Raul acredita que, olhando de forma ampla, questões ideológicas "tem de ser deixadas de lado. A gente tem que pensar no Estado. Falta visão Estadista". Serviço Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Episódio 6 - Raul Santos Quando: Sábado, 15/6, às 15 horas, e reprise segunda, 17/6, às 8 horas