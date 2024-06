Especial Anuário 2024-2025: quais as políticas públicas de Fortaleza para a preservação do meio ambiente

Luciana Lobo, secretária do Meio Ambiente e Urbanismo de Fortaleza (Seuma), participa do programa desta terça-feira, 18, às 15 horas, no Canal FDR

Conciliar a aprovação de projetos imobiliários com preservação ambiental é uma das tarefas da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Fortaleza (Seuma), atualmente comandada por Luciana Lobo. Ela trata sobre este e outros assuntos no Especial Anuário do Ceará 2024-2025, que vai ao ar às 15 horas desta terça-feira, 18, no Canal FDR. A entrevista é com editor-geral do Anuário, Jocélio Leal.

Conforme a secretária, a pasta tem trabalhado com várias políticas públicas de preservação do meio ambiente, com foco na arborização da capital cearense.

Luciana também ressalta que nesta gestão foi instituído o gabinete de governança climática, na condição de verificar o que está sendo feito em todas as secretarais.