Especial Anuário 2024-2025: Fortaleza é a capital no Nordeste com mais hospitais custeados pelo município

"Fortaleza tem uma característica. Do Nordeste, é a Capital que tem mais hospitais custeados pelo município. Isso traz uma responsabilidade de custo muito elevado. É uma rede extensa para atender mais de dois milhões de habitantes. Se colocar um gráfico participação de custeio, Município, Estado e União, vai ver a parte do Municipio enorme, Estado bem abaixo e União muito abaixo. É uma inversão. Temos que ter muita organização financeira", explica. Além da Atenção Primária, que é de obrigação do município, Fortaleza oferece uma rede de alta complexidade no Instituto Doutor José Frota (IJF), que consome todo o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Em números, são R$ 780 milhões ano, e 8% são subsidados pelo Estado. Galeno revela que antes da inauguração do Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), localizado em Limoeiro do Norte, o IJF realizava 9,7% dos atendimentos de alta complexidade. O número abaixou para 7%. Para ele, não foi um impacto muito grande. "É necessário que haja mais investimento, porque Fortaleza continua atendendo pessoas do Interior."

Galeno, que já foi prefeito de Reriutaba, afirma que ainda não há recursos suficiente nas regiões interioranas. "O que um prefeito de uma cidade pequena precisa é ter a Atenção Primária dele bem organizada, mas ela não resolve tudo." Modelo precisa ser revisto "Todo modelo de saúde tem que ser revisto. Nenhum modelo deve ser seguido. Todos os modelos têm virtudes e defeitos. Mas eu, como gestor, não vejo nenhum como ideal, do ponto de vista resultado e custo-benefício. Se você tem um sistema público eficiente, ninguém precisa pagar plano de saúde. Se ele não mostra eficiência, vamos ter que pagar o plano", destaca o secretário da saúde de Forteleza.

Em seguida, cita o IJF como autarquia que precisa de mais apoio da classe política. "A pauta da saúde tem muitas emendas, mas o José Frota não tem nenhuma." Avanços e defeitos da saúde de Fortaleza Ao tratar sobre avanços no setor, Galeno admite "revolução" na Atenção Primária com a entrega de novas 16 postos de saúde, que aumentou de 118 para 134 o número de postos de saúde. "Aumentando a cobertura, vamos alcançar 80% da população." Além disso, houve a reforma de 96 postos, nove foram requalificados, totalizando 105 postos sendo reformados ou requalificados. A fim de diminuir a precarização de funcionários, ele aponta que Fortaleza se antecipa em relação às demais capitais brasileiras oferecendo o maior concurso de saúde pública, com 2.241 vagas. Ele lembra que Fortaleza, assim como o mundo, atravessou uma pandemia. E reforça que a Capital foi quem mais vacinou a população e ainda persiste abrindo os postos nos fins de semana e feriados.

Em tom mais crítico, no entanto, diz que o gestor que achar que está tudo perfeito, está errado. "Às vezes, as pessoas reclamam por desconhecimento. Às vezes, reclamam e têm razão. Não temos a ilusão de que está tudo perfeito, mas estamos avançando." Futuro Urologista, Galeno Taumaturgo é graduado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Tem ampla experiência em gestão pública e auditoria. Já esteve à frente da Secretaria Municipal da Saúde durante a gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia e fundador do Centro de Atenção à Saúde do Homem (Cash). "A parte política é o meu raciocínio. Não minha ideia. Deixo no que a vida pode mostrar. Fui prefeito da minha cidade, que era um sonho. Não fui para reeleição. Foi uma decisão minha. O que não depende de mim, eu deixo acontecer e na hora 'H' decido. Gosto de ouvir as pessoas, diminui meu ritmo de cirurgias, mas continuo na urologia".