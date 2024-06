Ceará: bombeiros já cortaram quase mil árvores 'em perigo' em 2024

Processo é feito em plantas com problemas como parasitas ou tronco com inclinação excessiva; em 2023 inteiro, bombeiros cortaram 1.415 árvores

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) já realizou o corte de quase mil árvores "em perigo" no Estado em 2024. As informações são da própria corporação.

Segundo os bombeiros, foram 967 operações de janeiro a maio. O número é quase 28% maior que o mesmo período do ano passado, quando 756 árvores foram cortadas — em 2023 inteiro, o total foi de 1.415.

Árvores cortadas pelos bombeiros apresentam riscos

Os cortes realizados pelos bombeiros, das árvores consideradas "em perigo", são diferentes da poda realizada por Prefeituras ou de forma particular. Nestes casos, é realizada a "manutenção" das plantas, para previnir problemas. Quando elas já apresentam riscos, no entanto, a corporação é acionada para a remoção completa.