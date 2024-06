Gavião-carijó e jiboia são resgatados nas cidades de Crato e Barbalha

Dois animais silvestres foram resgatados em ações distintas da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Um dos resgates ocorreu na cidade do Crato, onde a equipe conseguiu resgatar um gavião-carijó na última segunda-feira, 3. Já em Barbalha, os policiais resgataram uma cobra da espécie jibóia no dia seguinte, terça-feira, 4.

A equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), da PMCE, foi acionada para realizar o resgate de um gavião-carijó que foi encontrado em uma residência no bairro Parque Granjeiro, no Crato. Ao chegar no local os policiais avistaram o animal preso no alpendre.