Segurança: Roberto Sá afirma que diminuir homicídios no Ceará é prioridade da pasta

O novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, participou de entrevista coletiva na manhã deste sábado, 8, na residência do governador do Estado, Elmano de Freitas, instantes antes de reunião do chefe do executivo do Estado com seu secretariado. Sá assumiu a segurança do Ceará na última segunda, 3.

Durante a coletiva, Sá, que é delegado aposentado da Polícia Federal e já foi secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, afirmou que a prioridade da pasta é diminuir o número de crimes violentos letais e intencionais (CVLI), que registraram alta nos primeiros meses do ano no Ceará.



Em fevereiro, o Ceará registrou 257 homicídios; em março, o número subiu para 278. Em abril houve novo crescimento, com 320 assassinatos no Estado. Os números são superiores aos registrados nos mesmos meses nos últimos três anos.